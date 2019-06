Pri nehode za Spišskou Belou sa zranilo sedem ľudí

Do protismeru mal za zatiaľ neobjasnených okolností prejsť práve vodič škodovky, následkom čoho došlo k zrážke.

Spišská Belá 9. júna (TASR) - Pri nehode, ktorá sa v nedeľu popoludním stala na ceste I/66 za mestom Spišská Belá v smere na mestskú časť Strážky, sa zranilo sedem ľudí. Krajský policajný hovorca z Prešova Igor Pavlik pre TASR uviedol, že na mieste sa čelne zrazili dve autá, Renault Trafic a Škoda Karoq.



Do protismeru mal za zatiaľ neobjasnených okolností prejsť práve vodič škodovky, následkom čoho došlo k zrážke. "Na mieste sa zranilo dohromady sedem ľudí, z toho tri deti vo veku od šesť do 12 rokov. Cesta bola pre nehodu uzavretá 2,5 hodiny," priblížil hovorca s tým, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku nehody sú v štádiu vyšetrovania.



Hovorkyňa Nemocnice Poprad Sylvia Galajda TASR potvrdila, že po nehode u nich ošetrili sedem ľudí. "Dvaja pacienti boli prepustení do domácej starostlivosti, ostatných päť ľudí je v opatere našich lekárov," dodala s tým, že bližšie informácie k zdravotnému stavu pacientov zatiaľ nie sú známe.