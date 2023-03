Pri zvolenskej nemocnici budú pre búranie budov dopravné obmedzenia

Zvolen 10. marca (TASR) – V areáli zvolenskej nemocnice budú pre búranie nevyužívaných budov v najbližších dňoch dočasné dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Uviedla, že hlavný vjazd do nemocnice od pondelka (13. 3.) uzavrú. "Pre ťažkú techniku pred hlavným vstupom do areálu bude od tohto termínu čiastočne obmedzený aj rozsah parkovacích miest v tejto lokalite," spresnila.



Ako dodala, nemocnica v uplynulých dňoch začala s prípravnými prácami, ktoré sú nevyhnuté, aby mohli začať búrať staré oddelenia. Vedúci technického úseku zvolenskej nemocnice Vladimír Čaňo informuje, že urobili alternatívne vjazdy do areálu, aby mohli uzavrieť hlavný vstup. Podľa hovorkyne kľúčovou úlohou bolo nájsť riešenie, ako vytvoriť priamy vjazd sanitiek k urgentného príjmu. Takýto vstup vytvorili z ulice Kuzmányho nábrežie. Slúžiť bude aj pre zásobovanie pracovísk v budove chirurgického pavilónu. "Druhý vjazd bude pri budove bývalého interného oddelenia, ktorá je tiež predmetom asanácie. Slúžiť bude na vstup vozidiel do areálu nemocnice počas krátkodobej uzávery Kuzmányho nábrežia," ukončil technický vedúci.



Zvolenská nemocnica zbúra budovy bývalého krčného oddelenia i bývalej lekárne. Bude to vrátane vstupnej časti a vrátnice, ktorá je súčasťou pôvodnej hospodárskej budovy. Asanácia čaká aj bývalý interný pavilón. Objekty sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. "Ich technický stav a dispozícia nevyhovujú súčasným legislatívnym nárokom a celková rekonštrukcia by bola neekonomická," uviedla Pavliková. Doplnila, že na mieste pôvodných stavieb v budúcnosti vyrastie zdravotnícky komplex.