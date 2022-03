Pri Nemocnici Ružinov má vzniknúť centrálny pamätník obetí COVID-19

Bratislava 30. marca (TASR) – Pri bratislavskej Nemocnici Ružinov a neďalekom ružinovskom jazere, známom ako Rohlík, by mal vzniknúť centrálny pamätník obetí ochorenia COVID-19 na Slovensku. Občianske združenie Skutočné obete, ktoré zastupuje pozostalých, spolu s hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) podpísali memorandum o spolupráci. V priebehu troch mesiacov by mala byť vyhlásená výtvarno-architektonická súťaž na stvárnenie pietneho miesta.uviedla v stredu na tlačovej besede jedna zo zakladateliek združenia Lenka Straková.Pamätník by mal stáť v blízkosti Nemocnice Ružinov, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), najväčšieho zdravotníckeho zariadenia na Slovensku.skonštatoval Igor Bartl, námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Ružinov.Pripomenul, že pamätníky tohto typu Slovensko má už v roku 1700, keď sa krajinou prehnala morová epidémia. Sú pripomienkou doby na Rybnom námestí v Bratislave, v Kremnici či Banskej Štiavnici.poznamenal Bartl. Súčasná pandémia nás podľa neho naučila byť k sebe solidárnejší a úprimnejší. Podľa starostu Ružinova Martina Chrena by mal byť pamätník aj pripomienkou toho, aby sme nepodľahliPamätník bude stáť na pozemkoch hlavného mesta, ktoré prejdú komplexnou revitalizáciou. Návrh samotného pamätníka i jeho realizácia vzídu z výtvarno – architektonickej súťaže, ktorú zastrešuje MIB. Vyhlásená by mala byť v priebehu troch mesiacov. Otvorená bude pre umelcov, výtvarníkov, architektov i krajinných architektov. Súťaž bude vo formáte "design & build", čo znamená, že víťaz zabezpečí spolu s návrhom aj samotnú realizáciu diela. Práce budú financované formou darov. K realizácii by malo dôjsť následne v priebehu roka alebo dvoch rokov, v závislosti od diela. Podrobnosti k súťaži i výstavbe budú zverejňované na webových stránkach www.mib.sk a www.skutocneobete.sk, ako aj na sociálnej sieti.Občianske združenie pokračuje v iniciatíve inštitucionalizovať na Slovensku pamätný deň obetí ochorenia COVID-19.