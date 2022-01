Pri Nižnej má vzniknúť univerzálne batériové úložisko

Nižná 31. januára (TASR) – Veľkokapacitné energetické batériové úložisko, ktorého hlavnou úlohou bude pomôcť zachovávať rovnováhu medzi energetickou spotrebou a výrobou, by malo vyrásť v extraviláne obce Nižná pri Piešťanoch. Investorom je ZSE Energia, náklady sú odhadované v rozmedzí medzi 24 až 32 miliónmi eur. Uvádza to informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia SR.



Univerzálne batériové úložisko (BESS) sa má zameriavať na elimináciu výkyvov energetickej siete na zachovanie jej bezpečného chodu. Na realizáciu bola vybraná lokalita s rozlohou jedného hektára na pozemkoch vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej (ZSD), v tesnej blízkosti exitujúcej elektrickej stanice (ESt) ZSD Veľké Kostoľany a v blízkosti atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Pozemky sú vedené ako orná pôda, nateraz využívané na poľnohospodársku výrobu. V súčasnosti je zámer v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), začiatok výstavby sa predpokladá v prvom štvrťroku 2024 a odštartovanie prevádzky o rok neskôr.



Investor počíta s výstavbou viacerých objektov, potrebné pracovné sily počas výstavby budú zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami dodávateľských stavebných organizácií. Počas výstavby budú nároky na pracovné sily v počte do 30 pracovníkov. Následne počas prevádzky nevznikajú špeciálne požiadavky na pracovné sily, prevádzka navrhovanej činnosti je bez trvalej obsluhy.