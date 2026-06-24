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NOČNÝ POŽIAR AUTA V MARTINE: Vznikla škoda za 40.000 eur

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Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 35.000 eur a majiteľovi budovy, ktorá bola požiarom poškodená, 5000 eur.

Autor TASR
Martin 24. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri stredajšom nočnom požiari dvoch osobných motorových vozidiel v Martine. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ na sociálnej sieti, materiálna škoda na autách a priľahlej budove bola predbežne vyčíslená na 40.000 eur.

Požiar auta bol hasičom ohlásený o 3.25 h. „Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Martine jedným vysokotlakovým prúdom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že príčina vzniku je v štádiu zisťovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 35.000 eur a majiteľovi budovy, ktorá bola požiarom poškodená, 5000 eur,“ dodali hasiči.
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