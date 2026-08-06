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Pri nočnom požiari bytu v Trnave sa tri osoby intoxikovali splodinami
Požiar sa z bytu rozšíril aj na balkón bytu na vyššom podlaží.
Autor TASR
Trnava 6. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali vo štvrtok pred 3.00 h pri požiari bytu na prízemí bytového domu v Trnave. Pri udalosti sa tri osoby intoxikovali splodinami horenia. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 100.000 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.
Požiar sa z bytu rozšíril aj na balkón bytu na vyššom podlaží. „Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto vykonali prieskum, nasadili útočné prúdy na likvidáciu požiaru a zabezpečili evakuáciu obyvateľov z dotknutého vchodu pomocou vyvádzacích prístrojov. Celkovo evakuovali 38 osôb,“ ozrejmila.
Hasičom sa podarilo požiar lokalizovať, následne vykonávali nútené odvetrávanie priestorov. „Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov z Hasičskej stanice v Trnave a tiež šesť členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Trnava spolu so šiestimi kusmi hasičskej techniky,“ doplnila. Ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru určili manipuláciu s otvoreným ohňom.
Požiar sa z bytu rozšíril aj na balkón bytu na vyššom podlaží. „Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto vykonali prieskum, nasadili útočné prúdy na likvidáciu požiaru a zabezpečili evakuáciu obyvateľov z dotknutého vchodu pomocou vyvádzacích prístrojov. Celkovo evakuovali 38 osôb,“ ozrejmila.
Hasičom sa podarilo požiar lokalizovať, následne vykonávali nútené odvetrávanie priestorov. „Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov z Hasičskej stanice v Trnave a tiež šesť členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Trnava spolu so šiestimi kusmi hasičskej techniky,“ doplnila. Ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru určili manipuláciu s otvoreným ohňom.