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Pri nočnom požiari bytu v Trnave sa tri osoby intoxikovali splodinami

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Požiar sa z bytu rozšíril aj na balkón bytu na vyššom podlaží.

Autor TASR
Trnava 6. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali vo štvrtok pred 3.00 h pri požiari bytu na prízemí bytového domu v Trnave. Pri udalosti sa tri osoby intoxikovali splodinami horenia. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 100.000 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

Požiar sa z bytu rozšíril aj na balkón bytu na vyššom podlaží. „Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto vykonali prieskum, nasadili útočné prúdy na likvidáciu požiaru a zabezpečili evakuáciu obyvateľov z dotknutého vchodu pomocou vyvádzacích prístrojov. Celkovo evakuovali 38 osôb,“ ozrejmila.

Hasičom sa podarilo požiar lokalizovať, následne vykonávali nútené odvetrávanie priestorov. „Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov z Hasičskej stanice v Trnave a tiež šesť členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Trnava spolu so šiestimi kusmi hasičskej techniky,“ doplnila. Ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru určili manipuláciu s otvoreným ohňom.
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