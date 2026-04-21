Pri nočnom požiari dodávky v Žiline vznikla škoda za 4000 eur
Autor TASR
Žilina 21. apríla (TASR) - Žilinskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri utorkovom nočnom požiari dodávky na ulici Dolné Rudiny v Žiline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 4000 eur.
Požiar auta bol hasičom ohlásený hodinu po polnoci. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakovým prúdom a následne skontrolovali vozidlo pomocou termokamery. Pri požiari dodávky sa poškodilo aj blízko stojace osobné vozidlo,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov, pričom pravdepodobnou príčinou požiaru je úmyselné zapálenie neznámou osobou. „Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 4000 eur, uchránené hodnoty presahujú 20.000 eur,“ dodali hasiči.
