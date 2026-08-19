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NOČNÝ POŽIAR: Pri Bytči horel rodinný dom, jedna osoba zomrela

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Na snímke dom po požiari v obci Štiavnik. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený krátko pred polnocou. Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Žiline a v Bytči a dobrovoľní hasiči zo Štiavnika a Bytče.

Autor TASR
,aktualizované 
Štiavnik 19. augusta (TASR) - Tragické následky mal požiar rodinného domu v obci Štiavnik (okres Bytča) v noci z utorka (18. 8.) na stredu. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, hasiči v dome našli jednu osobu bez známok života.

Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený krátko pred polnocou. Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Žiline a v Bytči a dobrovoľní hasiči zo Štiavnika a Bytče. „Po príjazde na miesto udalosti hasiči zistili, že požiarom je zasiahnutý celý dom a okolo domu sa nenachádzajú žiadne osoby. Hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch prehľadali dom. V dome našli osobu bez známok života, ktorú transportovali von z rodinného domu,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že požiar sa podarilo zlikvidovať jedným C prúdom a dvoma vysokotlakovými prúdmi vody. Jednotka rozoberala strešnú krytinu a dohášala skryté ohniská. Požiarisko skontrolovali termovíznou kamerou. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.

Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková spresnila, že nájdené telo bolo mužského pohlavia. „V súvislosti s uvedenou udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu poškodzovania cudzej veci. Presná príčina vzniku požiaru, ako aj ďalšie okolnosti tejto udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla Šefčíková.

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