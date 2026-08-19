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NOČNÝ POŽIAR: Pri Bytči horel rodinný dom, jedna osoba zomrela
Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený krátko pred polnocou. Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Žiline a v Bytči a dobrovoľní hasiči zo Štiavnika a Bytče.
Autor TASR,aktualizované
Štiavnik 19. augusta (TASR) - Tragické následky mal požiar rodinného domu v obci Štiavnik (okres Bytča) v noci z utorka (18. 8.) na stredu. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, hasiči v dome našli jednu osobu bez známok života.
Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený krátko pred polnocou. Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Žiline a v Bytči a dobrovoľní hasiči zo Štiavnika a Bytče. „Po príjazde na miesto udalosti hasiči zistili, že požiarom je zasiahnutý celý dom a okolo domu sa nenachádzajú žiadne osoby. Hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch prehľadali dom. V dome našli osobu bez známok života, ktorú transportovali von z rodinného domu,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že požiar sa podarilo zlikvidovať jedným C prúdom a dvoma vysokotlakovými prúdmi vody. Jednotka rozoberala strešnú krytinu a dohášala skryté ohniská. Požiarisko skontrolovali termovíznou kamerou. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková spresnila, že nájdené telo bolo mužského pohlavia. „V súvislosti s uvedenou udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu poškodzovania cudzej veci. Presná príčina vzniku požiaru, ako aj ďalšie okolnosti tejto udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla Šefčíková.
Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený krátko pred polnocou. Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Žiline a v Bytči a dobrovoľní hasiči zo Štiavnika a Bytče. „Po príjazde na miesto udalosti hasiči zistili, že požiarom je zasiahnutý celý dom a okolo domu sa nenachádzajú žiadne osoby. Hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch prehľadali dom. V dome našli osobu bez známok života, ktorú transportovali von z rodinného domu,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že požiar sa podarilo zlikvidovať jedným C prúdom a dvoma vysokotlakovými prúdmi vody. Jednotka rozoberala strešnú krytinu a dohášala skryté ohniská. Požiarisko skontrolovali termovíznou kamerou. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková spresnila, že nájdené telo bolo mužského pohlavia. „V súvislosti s uvedenou udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu poškodzovania cudzej veci. Presná príčina vzniku požiaru, ako aj ďalšie okolnosti tejto udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla Šefčíková.