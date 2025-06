Pri nočnom požiari v Žiari nad Hronom sa zranilo päť osôb

Žiar nad Hronom 1. júna (TASR) - Zranenie piatich osôb a evakuáciu desiatok ľudí si vyžiadal požiar v chodbe desaťposchodového bytového domu v Žiari nad Hronom, ktorý vypukol v sobotu (31. 5.) vo večerných hodinách. Príčinou vzniku požiaru je podľa Matúša Kondelu z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici nedbalosť pri fajčení.



Kondela priblížil, že oznámenie o zadymení chodby v panelovom dome bolo ohlásené krátko pred 21.15 h. „Išlo o požiar miestnosti v spoločnom užívaní na siedmom poschodí. Zasahujúci príslušníci evakuovali 79 osôb, 30 osôb bolo evakuovaných pred príchodom príslušníkov HaZZ,“ uviedol Kondela.



Následne podľa jeho slov odvetrali priestor chodby, kontrolovali požiarisko pomocou termokamery, skontrolovali jednotlivé byty a ich nájomníkov a poskytli zraneným osobám prvú predlekársku pomoc. Kondela dodal, že pri požiari sa zranilo päť osôb.



Žiarsky primátor Peter Antal v súvislosti s nočným požiarom informoval, že pri udalosti bola súčinná aj samospráva. Ihneď po príchode na miesto požiaru riešil dočasné umiestenie evakuovaných osôb, ktoré nemali iné možnosti ubytovania. „Mesto malo do polhodiny pripravené dočasné ubytovanie v našej športovej hale, ktorá pre takýto prípad je určená ako najvhodnejšie miesto,“ uviedol na sociálnej sieti.



K zásahu povolal aj riaditeľa mestských Technických služieb Igora Rozenberga a pracovníka krízového riadenia mesta Jána Žiaka, ktorý disponuje potrebnými vecnými prostriedkami pre dočasné ubytovanie osôb. „Našťastie, požiar sa obišiel bez obetí na životoch a ošetrených bolo päť osôb najmä v súvislosti so zadymením priestorov,“ podotkol Antal.



Dodal, že po odvetraní priestorov a dôkladnej ohliadke okolitých bytov hasičmi a odovzdaní bytového domu správcovi sa mohli obyvatelia do bytového domu vrátiť.



Kondela doplnil, že pri požiari zasahovalo celkom 27 hasičov s 11 kusmi techniky a štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru s jedným kusom techniky.