Pri obci Ďurďoš opravili priepust, kraj investoval 175.000 eur
Autor TASR
Ďurďoš 1. septembra (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) ukončila stavebné práce na ceste za obcou Ďurďoš v okrese Vranov nad Topľou. Kamenný klenbový priepust bol v havarijnom stave, jeho rekonštrukcia prebiehala od apríla. Ako informujú krajskí cestári na sociálnej sieti, celkové náklady predstavovali približne 175.000 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
Stavebné práce realizovali v šesťmetrovej hĺbke a ťažko dostupnom teréne. V rámci rekonštrukcie došlo k úplnému odstráneniu konštrukčných vrstiev pôvodnej vozovky, demolácii starého priepustu a vybudovaniu nového podložia. Nový priepust osadili ako železobetónovú prefabrikovanú rámovú konštrukciu.
Súčasťou stavby bolo aj zhotovenie nových konštrukčných vrstiev vozovky v úseku s dĺžkou 120 metrov. Na zabezpečenie stability svahov vybudovali na vtokovej aj výtokovej strane nové gabiónové múry. „Okolie pred a za novovybudovaným priepustom bolo obložené lomovým kameňom s vyškárovaním a doplnením betónových prahov,“ doplnili.
