Pri obci Galovany došlo k nehode auta s motocyklom, hlásia zranenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Zelená vlna STVR upozornila na sociálnej sieti, že premávku na mieste usmerňuje polícia.

Autor TASR
Galovany 2. septembra (TASR) - Pri obci Galovany v okrese Liptovský Mikuláš došlo v utorok k dopravnej nehode osobného motorového vozidla s motocyklom, z miesta hlásia zranenie. Informovalo o tom Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Zelená vlna STVR upozornila na sociálnej sieti, že premávku na mieste usmerňuje polícia. Pri nehode zasahujú štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši s jedným kusom techniky.
