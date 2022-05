Pri obci Herľany uzavreli pre havarijný stav most cez horský potok

Herľany 5. mája (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) v stredu (4. 5.) na poludnie uzavrela most M7142 cez horský potok za obcou Herľany v smere na Banské. Úplnú uzáveru nariadil Okresný úrad Košice z dôvodu, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie účastníkov cestnej premávky. Informoval o tom KSK na sociálnej sieti.



„Na havarijný stav 5,5 metra dlhého mosta upozornil statik počas mimoriadnej prehliadky. Ide o most z roku 1948, ktorý sa nachádza na úseku cesty, kde nepremáva prímestská autobusová doprava a v zime nie je udržiavaný,“ uviedol kraj.



Vozidlá z Vranova nad Topľou smerom na Košice môžu využiť alternatívnu trasu po cestách I/79 smer Hriadky a následne I/16 cez horský priechod Dargov.



„Obyvateľom dotknutých obcí obchádzka úseku nespôsobí zdržanie. Cesta sa dočasne predĺži len obyvateľom obce Banské, ktorí si jazdu do Košíc predĺžia približne o 28 kilometrov,“ informoval ďalej samosprávny kraj.