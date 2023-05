Pri obci Holiša došlo k zadymeniu rušňa rýchlika, nikto sa nezranil

Holiša 10. mája (TASR) - Pri obci Holiša v okrese Lučenec došlo v stredu ráno k zadymeniu trakčného motora na rušni rýchlika. Železničná doprava cez obec bola nakrátko prerušená, pri udalosti sa nikto nezranil. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



K zadymeniu došlo pri obci Holiša približne o 6.15 h na rušni rýchlika R 911 Gemeran smerujúceho zo Zvolena do Košíc. "Zadymenie uhasil rušňovodič hasiacim prístrojom z rušňa. Pri zadymení nedošlo k inému poškodeniu na rušni, škoda bude vyčíslená po komisionálnej prehliadke," priblížil Kováč. Na miesto boli privolaní i hasiči z Lučenca, ktorí rušeň kontrolovali. Železničná doprava cez obec bola prerušená do 6.45 h.



"Pre približne 30 cestujúcich z dotknutého vlaku bol zavedený náhradný vlak, ktorým sa doviezli až do stanice Turňa nad Bodvou. Tam si pre trvajúcu výluku presadli do náhradnej autobusovej dopravy, ktorá ich doviezla do cieľovej stanice Košice," dodal Kováč s tým, že ďalšie vlaky udalosťou zmeškané neboli.