Pri obci Poniky zastrelili problémovú medvedicu s tromi mláďatami

Poniky 12. júna (TASR) - V katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s ktorými pravidelne chodila aj do intravilánu obce. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



K odstrelu medvedice na Ponikoch došlo ešte 5. júna, sedemročná samica vážila približne 87 kilogramov. "Spoločne s medvedicou boli eliminované aj všetky tri mláďatá. Problémová medvedica predstavovala ohrozenie zdravia obyvateľov obce a spôsobovala škody na majetku miestnych obyvateľov," uviedla ŠOP.



Samospráva pre TASR skonštatovala, že medvedica s tromi mladými spôsobovala v obci dlhodobo problémy a pohybovala sa v blízkosti zastavaného územia. "Dokonca vchádzala aj do zastavaného územia obce. Obchádzala miestnu farmu, kde sa nepretržite zdržiavala," uviedla starostka obce Jana Ondrejková s tým, že v okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov. Samospráva v súčasnosti eviduje od občanov 36 podnetov o pohybe medveďa hnedého v blízkosti intravilánu.



Okrem Poník ochranári v ostatnom čase odstránili problémové medvede aj v obci Očová v okrese Zvolen, kde boli začiatkom mája zastrelené dva jedince. Na otázku TASR o počte doposiaľ odstránených medveďov v tomto roku ŠOP reagovala, že o presných číslach bude verejnosť informovať v najbližšom období.