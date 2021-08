Z AUTA ZOSTAL ŠROT: Pri obci Sap zahynula pri nehode jedna osoba

Dunajská Streda 16. augusta (TASR) – Polícia vyšetruje okolnosti a príčinu tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu (15. 8.) iba niekoľko metrov za obcou Sap v okrese Dunajská Streda, kde sa čelne zrazili dve osobné autá. Z doposiaľ nezistených príčin mal 41-ročný vodič auta Peugeot prejsť do protismeru. V tom čase miestom prechádzal 31-ročný vodič BMW. Ten už nedokázal zareagovať a nasledoval čelný náraz. Po nehode zostali v aute Peugeot zakliesnené tri osoby. Vodiča po vyslobodení vrtuľníkom transportovali do novozámockej nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Ostatných dvoch spolujazdcov previezli záchranári do nemocnice v Dunajskej Strede. "Vodič BMW utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie. Spolujazdkyňa a ich maloleté dieťa mali vyviaznuť bez zranení. Policajti vykonali s 31-ročným mužom dychovú skúšku, s negatívnym výsledkom. S cieľom zistenia alkoholu v organizme vodiča druhého auta mu bola odobratá krv," uviedla hovorkyňa.



Polícia apeluje na vodičov, aby sa plne venovali šoférovaniu a sledovali situáciu na ceste. "V týchto dňoch nás trápi horúce počasie ktoré môže mať negatívny vplyv na organizmus a pozornosť," doplnila.