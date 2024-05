Pri obci Staré kvitne zákonom chránený vstavač purpurový

Michalovce 21. mája (TASR) - Pri Michalovciach zakvitol druh orchidey vstavač purpurový. Ako pre TASR uviedol botanik Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat Ján Bosák, rastie na jednom území v správe CHKO, a to pri obci Staré. Tento rok tam zaznamenali 150 kvitnúcich jedincov a ďalších 50 ešte nekvitnúcich rastlín.



Botanik upozorňuje, že táto rastlina je chránená dohovorom CITES aj zákonom a spoločenská hodnota jednej rastliny je 400 eur. "Preto prosíme, aby ste tieto druhy obdivovali v ich prirodzenom prostredí, aby tak mohli skrášľovať našu prírodu," uviedol Bosák.



Vstavač purpurový je bylina vysoká 30 až 90 centimetrov s prízemnými listami rastúcimi v ružici, botanik spresnil, že má listy podlhovasto vajcovité, svetlozelené, z vrchnej strany lesklé. Kvety sú veľké s fialovými listeňmi a hnedopurpurovými okvetnými lístkami. Časť kvetu je biela so svetločervenými škvrnkami a bodkami.



"Obsadzuje svetlé listnaté lesy, lesné okraje, zarastajúce lúky a kroviny. Vyskytuje sa v strednej a južnej Európe až po Kaukaz. Na Slovensku sa nachádza roztrúsene so severným rozšírením po Banskú Bystricu a južným práve po Vihorlatské vrchy," spresnil Bosák a doplnil, že rastie v teplejších oblastiach od nížin vzácne až do podhorského stupňa.



V CHKO Vihorlat zaznamenali už viacero kvitnúcich druhov orchideí, napríklad vstavač obyčajný, vstavačovec škvrnitý, vemenník dvojlistý a vstavač vojenský.