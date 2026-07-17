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Pri obnove Kláštoriska odkryli cenný architektonický detail
V ďalšom období plánujú pokračovať v konzervovaní kaplnky, presúvaní skládok kameňa a obnove kapitulnej siene, ktorá patrila medzi najvýznamnejšie priestory kláštora.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 17. júla (TASR) - Na Kláštorisku v Slovenskom raji pokračujú v rámci národného projektu Ľudia a hrady - Krok k sociálnej ekonomike II. v obnove kartuziánskeho kláštora a úprave jeho okolia. Doteraz dobrovoľníci z občianskeho združenia Kláštorisko vyčistili historické opevnenie, prístupové komunikácie i niekdajšie rybníky. Archeológovia zároveň pokračujú vo výskume kláštorných objektov, pričom sa im podarilo odkryť aj vzácny architektonický detail veľkej krížovej chodby.
Podľa koordinátora prác a architekta Juraja Slivku sa im v akoby treťom pokračovaní projektu podarilo vyčistiť približne kilometer dlhé hradisko, ktoré bolo súčasťou protitatárskeho a protimongolského opevnenia lokality z druhej polovice 13. storočia.
„Potom sa nám podarilo vyčistiť okraje prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 20 kilometrov, teda dvoch prístupových ciest, ktoré slúžia jednak na dopravu stavebného materiálu, aj pre cykloturistiku. Potom sme vyklčovali dva rybníky, ktoré pôvodne slúžili ako požiarna zdrž a takisto aj na chov alebo uchovávanie rýb,“ uviedol Slivka.
Súčasťou aktivít sú aj archeologické a konzervačné práce. Výskum sa uskutočnil v dvoch pôvodných kartuziánskych domčekoch i v Kaplnke svätej Margity Antiochijskej, ktorá je najstarším objektom kláštora. V spolupráci s organizáciou Košice Región Turizmus pripravujú aj zastrešujúci objekt s kópiou oltára Narodenia Majstra Pavla z Levoče. „S miernymi obmenami bude pravdepodobne zrealizovaný do konca tohto roka,“ priblížil Slivka.
V ďalšom období plánujú pokračovať v konzervovaní kaplnky, presúvaní skládok kameňa a obnove kapitulnej siene, ktorá patrila medzi najvýznamnejšie priestory kláštora. Zachovalo sa v nej aj pôvodné podlahové vykurovanie, takzvaný hypokaust.
„Chceme dokončiť dva nízke domčeky, ktoré vlastne slúžili práve na tú hlavnú činnosť - prepisovanie kníh a pobyt pustovníckych mníchov,“ doplnil Slivka.
Na obnove v súčasnosti pracuje osem zamestnancov. Do prác sa zapája aj murársky majster a dobrovoľníci. „Pravidelne nám pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí za stravu a ubytovanie získajú zázemie a možnosť podnikať výpravy do okolitých roklín,“ povedal Slivka.
Archeologický výskum v sezóne 2026 pokračuje v priestore cely číslo päť, na styku veľkej krížovej chodby a vstupu do cely. Archeológ Peter Ďurica upozornil na odkrytie dvoch otvorov - ník, ktoré predstavujú zachovaný vzácny architektonický detail.
„Dôležité sú z toho hľadiska, že väčšina týchto otvorov v oblasti veľkej krížovej chodby je už deštrukciou zaniknutá a toto je ojedinelý nález aj doklad, veľmi vzácny, architektonického detailu, ktorý nám pomôže pri komplexnom návrhu a komplexnej obnove veľkej krížovej chodby,“ vysvetlil Ďurica.
Občianske združenie Kláštorisko vzniklo v roku 2014 s cieľom obnoviť kartuziánsky kláštor v srdci Slovenského raja. Kláštorisko leží v nadmorskej výške 760 metrov a nachádzajú sa tam ruiny kláštora zo začiatku 14. storočia. Miesto poskytlo v 13. storočí útočisko obyvateľom pred tatárskymi vpádmi. Viac ako 250-ročné pôsobenie kartuziánov sa začalo zakladacou listinou z 12. decembra 1299. Na obnove pamiatky sa od roku 1983 podieľajú dobrovoľníci z rôznych krajín Európy.
Podľa koordinátora prác a architekta Juraja Slivku sa im v akoby treťom pokračovaní projektu podarilo vyčistiť približne kilometer dlhé hradisko, ktoré bolo súčasťou protitatárskeho a protimongolského opevnenia lokality z druhej polovice 13. storočia.
„Potom sa nám podarilo vyčistiť okraje prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 20 kilometrov, teda dvoch prístupových ciest, ktoré slúžia jednak na dopravu stavebného materiálu, aj pre cykloturistiku. Potom sme vyklčovali dva rybníky, ktoré pôvodne slúžili ako požiarna zdrž a takisto aj na chov alebo uchovávanie rýb,“ uviedol Slivka.
Súčasťou aktivít sú aj archeologické a konzervačné práce. Výskum sa uskutočnil v dvoch pôvodných kartuziánskych domčekoch i v Kaplnke svätej Margity Antiochijskej, ktorá je najstarším objektom kláštora. V spolupráci s organizáciou Košice Región Turizmus pripravujú aj zastrešujúci objekt s kópiou oltára Narodenia Majstra Pavla z Levoče. „S miernymi obmenami bude pravdepodobne zrealizovaný do konca tohto roka,“ priblížil Slivka.
V ďalšom období plánujú pokračovať v konzervovaní kaplnky, presúvaní skládok kameňa a obnove kapitulnej siene, ktorá patrila medzi najvýznamnejšie priestory kláštora. Zachovalo sa v nej aj pôvodné podlahové vykurovanie, takzvaný hypokaust.
„Chceme dokončiť dva nízke domčeky, ktoré vlastne slúžili práve na tú hlavnú činnosť - prepisovanie kníh a pobyt pustovníckych mníchov,“ doplnil Slivka.
Na obnove v súčasnosti pracuje osem zamestnancov. Do prác sa zapája aj murársky majster a dobrovoľníci. „Pravidelne nám pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí za stravu a ubytovanie získajú zázemie a možnosť podnikať výpravy do okolitých roklín,“ povedal Slivka.
Archeologický výskum v sezóne 2026 pokračuje v priestore cely číslo päť, na styku veľkej krížovej chodby a vstupu do cely. Archeológ Peter Ďurica upozornil na odkrytie dvoch otvorov - ník, ktoré predstavujú zachovaný vzácny architektonický detail.
„Dôležité sú z toho hľadiska, že väčšina týchto otvorov v oblasti veľkej krížovej chodby je už deštrukciou zaniknutá a toto je ojedinelý nález aj doklad, veľmi vzácny, architektonického detailu, ktorý nám pomôže pri komplexnom návrhu a komplexnej obnove veľkej krížovej chodby,“ vysvetlil Ďurica.
Občianske združenie Kláštorisko vzniklo v roku 2014 s cieľom obnoviť kartuziánsky kláštor v srdci Slovenského raja. Kláštorisko leží v nadmorskej výške 760 metrov a nachádzajú sa tam ruiny kláštora zo začiatku 14. storočia. Miesto poskytlo v 13. storočí útočisko obyvateľom pred tatárskymi vpádmi. Viac ako 250-ročné pôsobenie kartuziánov sa začalo zakladacou listinou z 12. decembra 1299. Na obnove pamiatky sa od roku 1983 podieľajú dobrovoľníci z rôznych krajín Európy.