Pri obnove sochy archanjela Michala chcú nájsť aj časovú schránku

Bratislava 20. septembra (TASR) – Zložením poškodenej medenej sochy archanjela Michala bojujúceho s drakom zo strechy Michalskej veže v Bratislave, ktorú čaká reštaurovanie, sa zároveň začína cesta k otvoreniu časovej schránky, ktorá by sa v nej mala nachádzať. Podľa zachovaných dokumentov mala byť do nej vložená pri jej doteraz poslednej rekonštrukcii v roku 1845. Socha bude pred jej nevyhnutnou obnovou prístupná verejnosti od 22. do 26. septembra v Starej radnici.



Socha je v súčasnosti značne poškodená. "Sú vidno dva typy poškodení. Okrem samotnej korózie a úbytku hmoty poveternosťou badať na plastike, že bola nejakým spôsobom atakovaná streľbou," uviedol pre TASR reštaurátor Stanislav Kužela.



Najviditeľnejším poškodením je chýbajúca pravá ruka archanjela Michala od predlaktia spolu s jeho ohnivým mečom, chýba tiež jeho ľavé krídlo. Kde sa nachádzajú, nie je známe. Plastika draka je o niečo kompaktnejšia, chýba však ľavé ucho a jazyk. Poškodená je tiež samotná hmota sochy. Nie je vylúčená ani výmena vnútornej konštrukcie. "Je z kovaného železa a v značnom štádiu deštrukcie," poznamenal Kužela.



Súčasťou reštaurovania sochy bude aj hľadanie časovej schránky, ktorá by sa mala nachádzať v hlave archanjela. "Najzaujímavejšie, čo by tam malo byť, sú relikvie deviatich svätých, ktoré tam boli vložené v 18. storočí, samotné relikvie sú staršie," priblížil autor archívneho výskumu Patrik Baxa.



V mestskom archíve sa zachovali písomné dokumenty z roku 1845, keď bola socha naposledy obnovená. Popisujú, čo všetko by sa v časovej schránke malo nachádzať. "Mestský archivár Jakub Gürth spravil zápisnicu, kde veľmi podrobne napísal všetko, čo tam objavili a všetko, čo tam vložili. Vieme, čo by tam malo byť, samozrejme, ak sa to zachovalo," podotkol Baxa.



Zaujímavosťou však podľa neho nie je len možná časová schránka, ale aj fakt, že koncept sochy na vrchole veže nie je v našich končinách obvyklý. Typický je skôr pre iné oblasti. Výnimočným aspektom je podľa neho aj to, že medená plastika zobrazujúca známy biblický motív víťazného boja archanjela proti drakovi (symbol diabla) pochádza z dielne významného prešporského medikováčskeho majstra Petra Ellera, ktorý ju dokončil v roku 1758, keď bola nainštalovaná na tzv. helmicu, dodnes zachovanú barokovú strechu Michalskej veže.



Reštaurovanie sochy, ktorá storočia bdie nad Bratislavou, víta aj Staré Mesto. "Je patrónom, pre dnešnú dobu symbolických oblastí, ako je polícia, zdravotníctvo či rôzne remeslá, ktoré nám v Starom Meste chýbajú. Je tiež patrónom dobrého života," povedala starostka Zuzana Aufrichtová.



Obnovená socha by sa mala na svoje miesto vrátiť dokončením komplexnej rekonštrukcie Michalskej veže koncom budúceho roka. Ide o jej v poradí tretiu opravu. Prvýkrát bola sňatá a rekonštruovaná v roku 1812, druhýkrát v roku 1845.