Trnavský kraj vyhradí samostatné časy pre neregistrovaných

Trnava 3. novembra (TASR) - Dve veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budú nasledujúci víkend podávať prvé, druhé a tretie dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna. V Dunajskej Strede sa bude očkovať v sobotu (6. 11.), v Trnave v sobotu i v nedeľu (7. 11.). Po novom budú vyhradené samostatné časy pre registrovaných a neregistrovaných záujemcov. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



VKOC v Dunajskej Strede je otvorené v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana. Od 8.00 do 16.00 h budú v sobotu podávať vakcíny ľuďom s predchádzajúcou registráciou, od 13.00 do 16.00 h potom budú očkovať bez registrácie. K dispozícii bude vakcína od Pfizer/BioNTech záujemcom od 12 rokov vrátane a Moderna od 18 rokov vrátane.



VKOC v Strednej odbornej škole elektrotechnickej na Sibírskej ulici v Trnave bude v sobotu a v nedeľu podávať vakcíny registrovaným záujemcom od 8.00 do 18.00 h a neregistrovaným od 14.00 do 18.00 h. V sobotu vakcíny od Pfizer/BioNTech osobám od 12 rokov vrátane a Moderna od 18 rokov vrátane, v nedeľu obe vakcíny osobám od 18 rokov vrátane, deti očkovať nebudú.



Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej dávky vakcíny.