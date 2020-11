Pri odberných miestach vo Zvolene sa v nedeľu v rade nečaká

Zvolen 1. novembra (TASR) – Testovanie na ochorenie COVID-19 je vo Zvolene v nedeľu pokojné, pri odberných miestach ľudia nečakajú v rade. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Ako dodal, presný počet otestovaných ľudí na nový koronavírus v sobotu (31. 10.) zatiaľ nevie. Rovnako nepozná ani počet pozitívne testovaných ľudí. Zoznam odberných miest vo Zvolene nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.



Pokojná atmosféra je počas druhého dňa testovania na ochorenie COVID-19 aj v Detve. Potvrdil to primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že v rade už ľudia nečakajú tak, ako v sobotu. „Je to plynulé, hneď ako záujemcovia prídu, môžu sa dať otestovať,“ poznamenal s tým, že presné číslo otestovaných ľudí za sobotu nevie. Doplnil však, že by to mali byť dve tretiny z počtu obyvateľov mesta vo veku od desať do 65 rokov. „Dlhé rady boli pred odbernými miestami aj v sobotu večer,“ ukončil Šufliarský.



Zoznam odberných miest nájdu ľudia na webstránke Detvy.