Pri odpočívadle Čataj zrazil motorkára uvoľnený stan

Bratislava 9. augusta (TASR) - Doprava na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Bratislavy je v súvislosti so zrážkou motocyklistu s uvoľneným strešným stanom obmedzená. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia.



"Motocyklista v dôsledku zrážky utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz vrtuľníkom do jednej z nemocníc. Premávka v uvedenom úseku je vedená v jednom jazdnom pruhu," uviedla polícia. Vodičov vyzýva pri prejazde týmto úsekom na opatrnosť. Presné príčiny aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.



Zelená vlna STVR na sociálnej sieti priblížila, že nehoda sa dá obísť priamo cez odpočívadlo Čataj. "Zdržíte sa 20 minút, smerom na Trnavu stratíte 15 minút," spresnila.