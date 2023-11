Pri odstraňovaní škôd po zemetrasení na východe pomôžu aj Poliaci

PREČITAJTE SI AJ: VÝCHOD SR ZASIAHLO ZEMETRASENIE: Toto je súhrn udalostí

Prešov 15. novembra (TASR) - Poľsko poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) finančnú pomoc po októbrovom zemetrasení na východe Slovenska. Malopoľské vojvodstvo, ktoré má s Prešovským krajom dlhodobú spoluprácu, venuje kraju ako prejav solidarity nenávratný finančný príspevok v hodnote milión zlotých, čo je v prepočte približne 225.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.Peniaze kraj podľa jej slov využije na opravu zemetrasením poškodenej cestnej infraštruktúry. A to konkrétne úseku cesty tretej triedy medzi obcami Tokajík a Ďapalovce, ktorý sa nachádzal priamo v ohnisku zemetrasenia a aktuálne je v havarijnom stave.uviedol predseda PSK Milan Majerský.Malopoľské vojvodstvo vyčlenilo milión zlotých zo svojho rozpočtu na tento rok, PSK ich tak musí využiť do 31. decembra 2023. Zaviazal sa tak urobiť v dohode o finančnej pomoci v súvislosti s prírodnou katastrofou, ktorú včera schválila rada vojvodstva.doplnil Majerský.Aktuálne na využití finančnej pomoci podľa Jeleňovej intenzívne pracuje Správa a údržba ciest PSK, ktorá samotnú rekonštrukciu úseku medzi obcami Tokajík a Ďapalovce zrealizuje do konca tohto roka.