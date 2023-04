Pri odvoze odpadu môže spôsobiť problémy aj prečnievajúca zeleň

Bratislava 30. apríla (TASR) - Okrem nevhodne parkujúcich vozidiel môže problém pri odvoze odpadu narobiť v jarných mesiacoch aj prečnievajúca zeleň, teda konáre či stromy zasahujúce do jazdnej dráhy vozidla. Pre TASR to uviedla Zuzana Balková z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



"Takéto konáre poškodzujú zvozovú techniku, zabraňujú bezpečnému výhľadu vodiča, spôsobujú problémy pri zjazdnosti ulíc a môžu zapríčiniť, že naši zamestnanci nemôžu vykonať odvoz odpadu podľa harmonogramu," skonštatovala Balková.



V prípade, ak prerastajúca zeleň zasahuje do jazdnej dráhy z pozemku súkromnej osoby, je jeho vlastník vyzvaný na sprejazdnenie cestnej komunikácie. Ak je pozemok v správe mestských častí alebo bratislavského magistrátu, komunikuje OLO priamo s nimi. Tí následne zabezpečia orez zelene, a tým aj sprejazdnenie danej cestnej komunikácie.



V zimnom období zasa v ťažko dostupných lokalitách hlavného mesta zriaďuje OLO tzv. zimné stanovištia, kde sú dočasne umiestnené zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Ide napríklad o oblasť Plánky, Horné Židiny – Horská ulica, Tavaríkova osada, Popolná, Potočná, Zvončeková či Chladná ulica. Ale aj Knižkova dolina, Malý Javorník, Vlárska a Bárdošova či Dlhé diely III.



"Tieto zimné stanovištia slúžia ako zberné miesto pre obyvateľov tých bratislavských lokalít, ktoré sú počas zimnej sezóny nedostupné pre našu zvozovú techniku," priblížila Balková. Mestská firma ich zriaďuje pri predpoklade a predpovedi silných mrazov a sneženia, obyvatelia sú o nich informovaní.