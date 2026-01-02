< sekcia Regióny
Pri ohňostroji v Banskej Bystrici sa mali zraniť dve ženy
Aktuálne zhromažďujeme všetky relevantné dôkazy v záujme riadneho objasnenia skutku, uviedla polícia.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. januára (TASR) - Pri novoročnom ohňostroji na námestí v Banskej Bystrici mala pyrotechnika zraniť dve ženy. Prípad preveruje polícia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K incidentu malo dôjsť vo štvrtok (1. 1.) na banskobystrickom Námestí SNP, kde sa popoludní pri príležitosti osláv nového roka konala pyromuzikálna šou.
„Zranené ženy boli ošetrené v nemocnici a následne podali oznámenie na polícii, ktorá daný skutok objasňuje ako priestupok. Aktuálne zhromažďujeme všetky relevantné dôkazy v záujme riadneho objasnenia skutku,“ uviedla polícia.
K incidentu malo dôjsť vo štvrtok (1. 1.) na banskobystrickom Námestí SNP, kde sa popoludní pri príležitosti osláv nového roka konala pyromuzikálna šou.
„Zranené ženy boli ošetrené v nemocnici a následne podali oznámenie na polícii, ktorá daný skutok objasňuje ako priestupok. Aktuálne zhromažďujeme všetky relevantné dôkazy v záujme riadneho objasnenia skutku,“ uviedla polícia.