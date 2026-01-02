Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri ohňostroji v Banskej Bystrici sa mali zraniť dve ženy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Aktuálne zhromažďujeme všetky relevantné dôkazy v záujme riadneho objasnenia skutku, uviedla polícia.

Autor TASR
Banská Bystrica 2. januára (TASR) - Pri novoročnom ohňostroji na námestí v Banskej Bystrici mala pyrotechnika zraniť dve ženy. Prípad preveruje polícia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K incidentu malo dôjsť vo štvrtok (1. 1.) na banskobystrickom Námestí SNP, kde sa popoludní pri príležitosti osláv nového roka konala pyromuzikálna šou.

„Zranené ženy boli ošetrené v nemocnici a následne podali oznámenie na polícii, ktorá daný skutok objasňuje ako priestupok. Aktuálne zhromažďujeme všetky relevantné dôkazy v záujme riadneho objasnenia skutku,“ uviedla polícia.
