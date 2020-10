Pri opevnení Trenčianskeho hradu pribudla funkčná replika trebuchetu

Trenčín 6. októbra (TASR) – V zrekonštruovanom objekte južného opevnenia Trenčianskeho hradu umiestnili funkčnú repliku stredovekej obliehacej zbrane - trebuchet. Vyrobili ju študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) v Považskej Bystrici a je symbolom cezhraničného projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja a miest Trenčín a Bučovice – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (TreBuChet).



Podľa riaditeľa SOŠ v Považskej Bystrici Jána Kunovského pri stavbe repliky sa majstri a študenti museli držať iba informácií dostupných na internete.



„Ide o plne funkčný stroj, ktorý sme pripravili so žiakmi učebného odboru stolár. Žiaci robili všetky stolárske práce – opracovávali drevo, rezali, natierali, pri stavaní spolupracovali aj so strojárskymi odbormi našej školy. Keby nás nezastavil koronavírus, výstavba trebuchetu by nám zabrala približne mesiac intenzívnej práce,“ vysvetlil riaditeľ.



Model bude na južnom opevnení Trenčianskeho hradu slúžiť ako atrakcia pre turistov, strieľať sa z neho bude len príležitostne počas vybraných podujatí, ktoré pripraví Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.