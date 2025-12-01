< sekcia Regióny
Pri Oravskom Podzámku došlo k nehode dvoch nákladných vozidiel
Na mieste zasahujú piati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s dvoma kusmi techniky.
Autor TASR
Oravský Podzámok 1. decembra (TASR) - Hasiči v pondelok popoludní zasahujú pri dopravnej nehode dvoch nákladných vozidiel pri Oravskom Podzámku. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahujú piati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s dvoma kusmi techniky. Zelená vlna STVR upozornila vodičov na sociálnej sieti, že úsek môžu obísť cez mesto Tvrdošín.
