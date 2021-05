Pri páde lietadla MiG-29 nedošlo podľa polície k trestnému činu

Bratislava 27. mája (TASR) - Pri páde stíhacieho lietadla MiG-29 v roku 2019 nedošlo k trestnému činu. Vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) rozhodol, že išlo o skutok, ktorý by mohol byť prerokovaný v disciplinárnom konaní. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Nitre Renáta Čuháková.



"Pri rozhodovaní vyšetrovateľ prihliadal najmä na vykonané vyšetrovanie, rozsiahle znalecké dokazovanie, okolnosti spáchania činu, opísané spolupôsobiace príčiny vzniku leteckej nehody a ostatné okolnosti majúce vplyv na vznik tejto udalosti," priblížila hovorkyňa.



Trestné stíhanie bolo vedené vo veci všeobecného ohrozenia. Ukončili ho koncom roka 2020, rozhodnutie vyšetrovateľa nadobudlo právoplatnosť v januári tohto roka.



Stíhacie lietadlo MiG-29 havarovalo koncom septembra 2019 pri Nitre počas skúšobného letu. Celkovo vyšetrovacia komisia určila 13 čiastkových faktorov, ktoré prispeli k nehode. Bezprostrednou príčinou bol nedostatok paliva a následné rozhodnutie pilota o katapultáži.



Incident podľa záverov komisie nezapríčinil stav lietadla ani nedostatok kompetencie zo strany pilota. Do budúcnosti sa podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) prijalo 22 opatrení, ktoré majú podobným incidentom predísť.