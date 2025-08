Pri pamätníku SNP si uctia obete rómskeho holokaustu

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) - Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu sa v sobotu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutoční pietne podujatie ako spomienka na tragické udalosti, ku ktorým došlo v noci z 2. na 3. augusta 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Zlikvidovaná tam bola „cigánska“ časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Ako TASR informovala Miriam Žiaková, riaditeľka mediálneho odboru Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, spomienka sa uskutoční o 12.00 h za účasti splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška a iných významných verejných činiteľov a zástupcov inšitúcií.



Žiaková pripomenula, že koncentračným táborom Auschwitz-Birkenau prešlo počas druhej svetovej vojny okolo 20.000 európskych Rómov. Celkový počet obetí rómskeho holokaustu známy nie je, celoeurópsky odhad je 300.000 až pol milióna zavraždených Rómov. V prípade Slovenska malo ísť o 11.000 až 16.000 občanov, v Českej republike sa počet rómskych obetí odhaduje na vyše 6000, čo predstavovalo asi 90 percent z celkovej populácie Rómov.



Vyvražďovanie Rómov bolo súčasťou ideológie rasového riešenia, ktoré malo podľa nemeckých predstáv nasledovať po tzv. konečnom riešení židovskej otázky. A hoci ide o historické udalosti z obdobia 2. svetovej vojny, téma rómskeho holokaustu a boja proti rasizmu je podľa Žiakovej aktuálna dodnes, napriek tomu, že genocída Rómov je často zľahčovaná, ignorovaná, popieraná alebo tabuizovaná.



„Ak chceme extrémizmus a po celom svete dramaticky sa šíriacu nenávisť zastaviť, musíme sa aktívne zasadiť o zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti, o umocnenie pokojného spolunažívania a vzájomného rešpektovania všetkých menšín,“ poznamenal v tejto súvislosti vládny splnomocnenec Daško s tým, že je našou povinnosťou pripomínať si pamiatku obetí holokaustu a svedectvá preživších z druhej svetovej vojny odovzdávať ďalším generáciám.



Vzdelávanie o holokauste je podľa jeho slov zásadné pri presadzovaní trvalého úsilia v boji s rómskym rasizmom, antisemitizmom, predsudkami a nenávisťou. „Nesmieme dať priestor tým, ktorí sa snažia dejiny pokriviť, ale naopak, o skutočných udalostiach musíme ďalšie generácie v školách vzdelávať. Nezabúdajme, že ak by vojnu vyhral Hitler, nežil by dnes žiaden Róm. Našu úctu si zaslúžia nielen všetci Rómovia, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny, ale aj tí, ktorí sa aktívne zapojili do protifašistického odboja a Slovenského národného povstania,“ dodal Daško.