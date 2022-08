Pri Pamätníku SNP si v Trnave pripomenuli hrdinstvo trnavskej posádky

Trnava 26. augusta (TASR) - Pri Pamätníku Slovenského národného povstania (SNP) si v piatok zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), mesta Trnava, priami účastníci povstania a zástupcovia viacerých organizácií pripomenuli 78. výročie vypuknutia národnooslobodzovacích bojov a zároveň odchod trnavskej posádky na povstalecké územie. Pietna spomienka je súčasťou trojdňových osláv výročia, v rámci ktorých pripravili výstavu, premietanie filmu i ukážky vojenského tábora.



"SNP, jeden z najvýznamnejších medzníkov v slovenských dejinách, mimoriadne hrdinský vzdor voči nacizmu a ľudáckemu režimu je dňom, ktorý si stále treba pripomínať," uviedol v slávnostnom príhovore predseda TTSK Jozef Viskupič. Odpor k neľudskému režimu, ktorý ničil civilizačné hodnoty, bol podľa jeho slov vyjadrením ľudskej túžby po dôstojnom živote. "Je preto poburujúce, že v niektorých našich mestách a obciach ešte aj teraz nachádzame pamätné tabule či dokonca ulice pomenované po najvyššom predstaviteľovi tohto režimu. S úctou voči obetiam musíme znova rázne odmietnuť každé relativizovanie zločinov vojnového štátu a odsúdiť všetky dnešné prejavy extrémizmu, nacionalizmu, rasizmu, neznášanlivosti či agresivity," uviedol Viskupič.



V Trnave sú oslavy SNP každoročne spojené s pripomienkou účasti trnavskej vojenskej posádky v SNP ako jedinej zo západného Slovenska spolu s piešťanskými letcami. Predseda Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Petráš pripomenul, že posádka odišla do SNP 30. augusta 1944 v počte 3500 vyzbrojených vojakov a dobrovoľníkov. Vzápätí sa pod vedením Andreja Benku-Rybára, Mikuláša Čordáša a Karola Fraňa zapojili do bojov v oblasti Žarnovice a Horných Hámrov a ďalších lokalitách. "Tam odpočíva na cintoríne 38 našich hrdinov," uviedol. "Dnešný svet je veľmi komplikovaný, história sa prekrúca. Je preto naliehavé mladej generácii i niektorým starším ukázať historickú pravdu o SNP i druhej svetovej vojne a veci nazývať pravými menami,“ vyzval Petráš.



Súčasťou osláv v Trnave je výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944, ktorú Západoslovenské múzeum pripravilo v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a s Vojenským historickým ústavom Bratislava a do nedele (28.8.) premietanie dokumentárneho filmu o účasti trnavskej posádky v bojoch SNP.



Na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského sa usídlil v piatok a sobotu (27.8.) Klub vojenskej histórie (KVH) Trnavská posádka s ukážkou mobilného vojenského tábora. Piatkový večer spríjemní aj koncert hudby 30. až 50. rokov minulého storočia.