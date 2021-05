Pri Pamätníku SNP si pripomenuli ukončenie 2. svetovej vojny

Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Eufória, ktorá prišla po ukončení druhej svetovej vojny, bola v Európe obrovská. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny to v sobotu povedal generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev. „Vidieť to aj z filmových záberov, ktoré vtedy vznikli. Snáď nebolo človeka, ktorý by sa neradoval. Ľudia dúfali, že ľudstvo zmúdrelo a už žiadne vojny nebudú,“ spomenul.



Ako dodal, po tejto vojne však prišli ďalšie. „V Európe a aj vo svete je zaujímavé, že tie vojny po druhej svetovej priniesli viac obetí ako druhá svetová vojna. Akoby sme boli nepoučiteľní, čo môžeme vidieť aj v tejto dobe. Zbrane neumĺkli a je nepochopiteľné, že vojnové konflikty pretrvávajú,“ poznamenal. „Ani náhodou neprajem mladým ľuďom, aby zažili to, čo museli zažiť ich starí alebo prastarí rodičia počas vojny. Niektorí hovoria, že je od nej tak dlhý čas, že mladí ľudia si nevážia slobodu a demokraciu. Liečiť tú nevedomosť šokom však nepovažujem za dobré,“ zdôraznil s tým, že Múzeum SNP v Banskej Bystrici je tu na to, aby tieto udalosti verejnosti pripomínalo a približovalo. „Nedá sa to však ľuďom nanútiť a ani to nechcem,“ zhrnul.



Na sobotnom pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa pri banskobystrickom Pamätníku SNP zúčastnil aj poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini. „Dnešný deň je dôležitý z viacerých pohľadov. Nie je to len pripomínanie si histórie, ktorá bola tragická a dramatická. Je to aj pripomenutie si faktov, čo sa vtedy počas týchto rokov dialo. Hlavne, treba zdvihnúť varovný prst, že sme svedkami akoby straty historickej pamäte,“ uviedol s tým, že postupne vymierajú tí, ktorí nám ešte môžu z očí do očí povedať, čo sa v minulosti dialo. „Zvykne sa hovoriť, že svet bude vtedy čeliť ďalšej vojne, keď vymrie posledný človek, ktorý si pamätá tú predchádzajúcu. My už pomaly do tohto obdobia ideme,“ podotkol. „Aby sme sa teda vyvarovali tomu, že sa vrátia tie hrozné časy, je dôležité, aby sme na seba prevzali štafetu. A aj potom, keď medzi nami nebude ani jeden veterán, aby sme mladej generácii o vojne vedeli pútavo rozprávať. Aby všetci pochopili, že sa musíme správať tak, aby sa vojnové udalosti viac nevrátili,“ ukončil.



Na spomienkovom programe sa Banskej Bystrici zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus. „Je dôležité, že sa 8. mája stretneme a zaspomíname si na to, ako sme porazili fašizmus. Je kľúčové zdôrazniť, že boli desiatky miliónov obetí a že to bola tragédia, ktorá sa už nikdy nesmie opakovať,“ pripomenul.