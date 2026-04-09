Pri Pamätníku umučených si v Trenčíne pripomenú oslobodenie mesta
Autor TASR
Trenčín 9. apríla (TASR) - V trenčianskom lesoparku Brezina pri Pamätníku umučených si v piatok (10. 4.) pripomenú 81. výročie oslobodenia mesta. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Oslavy pripravilo mesto Trenčín, trenčianska vojenská posádka, Miestna organizácia a Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín. Začiatok programu so slávnostným kladením vencov bude o 10. hodine. Odchod autobusu od budovy mestskej polície Trenčín na Hviezdovej ulici je naplánovaný na 9.30 h.
„Desiateho apríla pred 81 rokmi vošlo do Trenčína oslobodzovacie vojsko. Útok na Trenčín sa začal v noci z 8. na 9. apríla cez Kozí vrch na Brezine. Postup osloboditeľov spomalili protiútoky okupantov. Večer 9. apríla obnovili oslobodzovacie jednotky svoj útok a v noci z 9. na 10. apríla prenikli do mesta od juhozápadu. Ráno o ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky oslobodená. Delostreleckej a mínometnej paľbe bolo mesto vystavené ešte ďalších dvadsať dní,“ doplnila Ságová.
