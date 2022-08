Pri pamätníku v Poprade si pripomenuli obete okupácie Československa

Poprad 19. augusta (TASR) - Pri príležitosti 54. výročia okupácie Československa sa v piatok pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade na Námestí sv. Egídia uskutočnila pietna spomienka. Zorganizovalo ju Svetové združenie bývalých politických väzňov.



"Obete okupácie chceli mať lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Bola to myšlienka Alexandra Dubčeka, ktorá jednoznačne bola utopená v krvi, lebo v tom čase bola politika obmedzenej suverenity," uviedol pre TASR predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár s tým, že pamätník by chceli opraviť, doteraz sa im však nepodarilo získať financie.



Na pietnej spomienke sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy viacerých miest a samosprávy Popradu, ako aj príbuzné 19-ročného Jozefa Bonka, ktorý sa 21. augusta 1968 v Poprade stal obeťou invázie.



Ozbrojená invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v noci z 20. na 21. augusta násilne ukončila proces demokratizácie známy tiež ako Pražská jar. Okupáciu pripomína aj 21. jún, Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády v roku 1991. Deň obetí okupácie Československa v roku 1968 sa zaradil medzi pamätné dni novelou zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú parlament schválil 3. novembra 2020.