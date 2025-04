Vandali: Pri parkovisku na Bielej vode vyhodili staré pneumatiky

Vysoké Tatry 28. apríla (TASR) - Počas víkendu sa objavili pri parkovisku na Bielej vode vo Vysokých Tatrách staré použité pneumatiky. Ochranári to označili za aroganciu a bezohľadnosť voči chránenému územiu. Správa Tatranského národného parku (TANAP) o tom informovala na sociálnej sieti a upozornila, že takýto odpad predstavuje environmentálnu záťaž a potenciálne nebezpečenstvo pre živočíchy.



„Príroda sa s pneumatikami musí poriadne dlho popasovať, rozkladajú sa aj viac ako 400 rokov. Navyše pritom do prostredia uvoľňujú rôzne toxické látky a ťažké kovy, ktoré spôsobujú zamorenie vody, pôdy či ovzdušia. Pneumatiky predstavujú pascu pre hmyz, ktorý sa dostane do ich vnútra a nevie z neho uniknúť,“ uviedla Správa TANAP-u. Na parkovisku pri Bielej vode neznámy páchateľ vyhodil viac ako 20 kusov pneumatík. V minulosti ochranári zaznamenali prípady, keď sa pneumatika vyhodená do prírody stala neželaným príveskom na krku jelenej zveri.



Správa TANAP-u dodáva, že množstvo vyzbieraného odpadu počas akcie „Čisté hory“ v horskom prostredí klesá. Odpadkov sa ľudia zbavujú častejšie v podhorí a v blízkosti intravilánov tatranských osád. „Doslova ich vyhadzujú z okien áut,“ upozorňuje Správa TANAP-u a vyzýva návštevníkov i obyvateľov, aby si svoj odpad vzali so sebou a nenechávali ho v prírode.



Ochranári dodávajú, že konečný používateľ pneumatík môže odovzdať staré pneumatiky výrobcovi alebo distribútorovi, prípadne v pneuservise bezplatne. Nesmie ich likvidovať pálením ani skládkovaním. Za tento prečin hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1500 eur, právnickej osobe a podnikateľovi až do výšky 120.000 eur. „Ich odovzdaním poverenej spoločnosti zabezpečíte, že pneumatiky budú zlikvidované bezpečne a efektívne. Podporíte recykláciu, ktorá umožní opätovné využitie materiálov na nové produkty, napríklad gumové dlaždice, izolačné materiály či asfalt. Eliminuje sa tak tvorba nového odpadu,“ uzatvára Správa TANAP-u.