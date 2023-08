NEŠŤASTIE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI: Senior prišiel o nohu

Trenčín 25. augusta (TASR) - V kritickom stave leží v nemocnici 90-ročný senior, ktorý sa pokúšal naskočiť do odchádzajúceho rýchlika. Vlak mu amputoval ľavú nohu. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



Senior sa pokúšal dostať do vagóna zo strany koľajiska železničnej stanice a nie od nástupišťa. Nastúpiť do vlaku sa mu nepodarilo, rýchlik ho zachytil a vtiahol do koľajiska. To malo za následok amputáciu ľavej dolnej končatiny.