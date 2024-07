Pri policajnej akcii v Žiline odhalili 19 vodičov pod vplyvom alkoholu

Žilina 22. júla (TASR) - Pri pondelkovej rannej policajnej akcii v Žiline prichytili policajti 19 motoristov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, 16 z nich malo pri dychovej skúške výsledok do jedného promile.



Osobitná kontrola prebehla od 5.00 do 9.00 h na všetkých príjazdových komunikáciách do Žiliny. "Do akcie bolo nasadených 44 policajtov Krajského a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a traja príslušníci vojenskej polície. Spolu bolo vykonaných 5945 dychových skúšok," uviedla Šefčíková. Doplnila, že policajti zistili ďalších 28 priestupkov, ktoré boli vyriešené v zmysle platnej legislatívy.



Od 1. januára do 30. júna 2024 eviduje polícia v Žilinskom kraji 85 dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu. Usmrtený bol pri nich jeden človek, štyria ľudia sa ťažko zranili a ďalších 28 utrpelo ľahké zranenia.