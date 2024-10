Pri poliklinike v Detve vybudujú stanicu záchrannej zdravotnej služby

Detva 1. októbra (TASR) - Vedľa polikliniky na Tajovského ulici v Detve vybuduje štát stanicu záchrannej zdravotnej služby (ZZS). TASR o tom informoval primátor Branislav Baran s tým, že samospráva mu poskytla parcelu, na ktorej ju vybudujú.



Komunikačný odbor rezortu zdravotníctva pre TASR uviedol, že stavebné povolenie je vydané a pokračuje proces prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Pripomína, že začiatok výstavby naplánovali pred koncom tohto roka. Predpokladaný termín odovzdania do užívania je podľa ministerstva začiatok roka 2026. "Odhadovaný náklad na výstavbu je 540.000 eur," doplnil. Z prostriedkov plánu obnovy ju zabezpečuje operačné stredisko ZZS.



Zdôrazňuje, že stanica bude súčasťou siete staníc ZZS, ktoré zabezpečia v kontexte s optimalizáciou siete nemocníc lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a skrátenie času príjazdu k pacientom.



Primátor povedal, že samospráva robila všetky kroky tak, aby to bolo čo najskôr dotiahnuté do konca. "Vydávame stavebné povolenie pre stavbu a nič tak nebráni štátu, aby začal s výstavbou," objasnil. Podľa neho v rámci tohto projektu chce úrad upraviť celé dopravné napojenie na polikliniku v centre mesta. Docieliť chcú, aby mohlo záchranné vozidlo bez problémov vychádzať na cestu a nezavadzali mu zaparkované autá. Ako ďalej podotkol, samospráva má zámer kúpiť pozemok na pravej strane od polikliniky. Rozšíriť chce priestor na parkovanie pacientov a celkovo riešiť dopravnú situáciu, ktorá v súčasnosti v tejto lokalite je.