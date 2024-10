Pri pošte v Senici vznikne zastávka, zrekonštruujú aj chodník

Senica 7. októbra (TASR) - Pri pošte na Námestí oslobodenia v Senici pribudne nová autobusová zastávka mestskej hromadnej dopravy (MHD), zrekonštruujú aj priľahlý chodník. Zhotoviteľ už s prácami začal. Celková suma projektu by mala byť vo výške 150.365 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Zastávka bude slúžiť pre linky MHD číslo dva a štyri a bude situovaná v mieste odstavnej plochy, priamo oproti kostolu," priblížila Moravcová. Práce by mali byť hotové do konca októbra.



Z chodníka pred budovou pošty a reštaurácie plánujú odstrániť pôvodný asfaltový povrch a nahradiť ho betónovou dlažbou. "Do budovy reštaurácie sa ľudia počas rekonštrukcie dostanú zadným vchodom, do pošty po rampe," dodala hovorkyňa mesta s tým, že v tomto prípade plánujú ukončiť rekonštrukciu do konca novembra.