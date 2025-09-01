Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri požiari auta v Ivanke pri Dunaji sa nikto nezranil

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Majiteľovi vozidla vznikla škoda predbežne vyčíslená na 2000 eur.

Autor TASR
Bratislava/Ivanka pri Dunaji 1. septembra (TASR) - Pri sobotnom (30. 8.) požiari osobného auta v Ivanke pri Dunaji sa nikto nezranil. Jeho príčinu aktuálne vyšetrujú. Majiteľovi vozidla vznikla škoda predbežne vyčíslená na 2000 eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto udalosti zistili, že požiarom bola zasiahnutá motorová časť vozidla. Hasičom sa požiar podarilo v krátkom čase lokalizovať a zlikvidovať prostredníctvom jedného prúdu vody a následne vykonali záverečný prieskum termokamerou,“ uviedli hasiči.
