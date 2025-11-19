< sekcia Regióny
Pri požiari bytového domu v Topoľčanoch vznikla škoda za 50.000 eur
Pre silné zadymenie museli hasiči použiť autonómne dýchacie prístroje.
Autor TASR
Topoľčany 19. novembra (TASR) - Pri požiari pivničných priestorov bytového domu na Streďanskej ulici v Topoľčanoch vznikla škoda 50.000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
K požiaru došlo v pondelok (17. 11.) dopoludnia. Pre silné zadymenie museli hasiči použiť autonómne dýchacie prístroje. „Z domu vyviedli dvadsaťdva osôb, poskytli im predlekársku prvú pomoc a odvetrali priestory. V dôsledku požiaru bolo intoxikovaných päť osôb,“ informoval HaZZ na sociálnej sieti. Ako doplnil, príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
