Pri požiari bytového domu v Topoľčanoch vznikla škoda za 50.000 eur

Na snímke nové hasičské vozidlá MB Unimog počas slávnostného odovzdávania v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Malackách v pondelok 4. decembra 2023. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pre silné zadymenie museli hasiči použiť autonómne dýchacie prístroje.

Autor TASR
Topoľčany 19. novembra (TASR) - Pri požiari pivničných priestorov bytového domu na Streďanskej ulici v Topoľčanoch vznikla škoda 50.000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

K požiaru došlo v pondelok (17. 11.) dopoludnia. Pre silné zadymenie museli hasiči použiť autonómne dýchacie prístroje. „Z domu vyviedli dvadsaťdva osôb, poskytli im predlekársku prvú pomoc a odvetrali priestory. V dôsledku požiaru bolo intoxikovaných päť osôb,“ informoval HaZZ na sociálnej sieti. Ako doplnil, príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
