Pri požiari bytu na Kysuciach sa jeden človek intoxikoval splodinami
Príčinou požiaru bola pripálená strava na sporáku.
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 9. septembra (TASR) - Čadčianski hasiči zasahovali v pondelok (8. 9.) krátko po 16.00 h pri ohlásenom požiari bytu na druhom poschodí v bytovom dome v Krásne nad Kysucou. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, jedna osoba sa intoxikovala splodinami horenia.
Príčinou požiaru bola pripálená strava na sporáku. „V dôsledku požiaru došlo k zadymeniu priestorov bytu a bytového domu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch hrniec zaliali a priestory bytového domu odvetrali prirodzeným spôsobom,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že pri požiari došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola s podozrením na intoxikáciu splodinami horenia prevezená záchrannou zdravotnou službou na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. „Následkom požiaru vznikla majiteľke bytu a vlastníkom bytov a nebytových priestorov priama materiálna škoda v zatiaľ nevyčíslenej výške,“ dodali hasiči.
