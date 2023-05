Pri požiari bytu v Banskej Bystrici prišiel o život 80-ročný muž

Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Pri požiari bytu v Banskej Bystrici, ku ktorému došlo v stredu v ranných hodinách na sídlisku Fončorda, prišla o život jedna osoba. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.



"V dôsledku požiaru došlo k úmrtiu jednej osoby. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania," uviedla Zeleňáková.



Ako pre TASR priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková, pri požiari prišiel o život 80-ročný muž, presnú príčinu úmrtia určí súdna pitva.



"Taktiež sa bude skúmať presná príčina vzniku požiaru, keďže zisťovateľ príčin požiarov sa na mieste k presnej príčine vyjadriť nevedel," dodala Kováčiková s tým, že polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.



K požiaru došlo v jednom z bytových domov na Tulskej ulici. Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov HaZZ so štyrmi kusmi techniky, do zadymeného bytu museli hasiči vniknúť násilím.