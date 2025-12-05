< sekcia Regióny
Pri požiari bytu v Banskej Bystrici sa zranila jedna osoba
Hasiči osobu vyniesli z bytu a zahájili resuscitáciu.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Na Poľnej ulici v Banskej Bystrici došlo vo štvrtok (4. 12.) popoludní k rozsiahlemu požiaru bytu na 9. poschodí. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, škody predbežne vyčíslili na 150.000 eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
K požiaru jedného z bytov na Poľnej ulici došlo vo štvrtok pred 13.00 h. „Likvidácia požiaru prebiehala za súčasného ochladzovania a odvetrávania priestoru zásahu a spoločných priestorov a rozoberania zasiahnutého nábytku. Evakuácia osôb z bytového domu nebola potrebná. Na záver bol vykonaný prieskum termokamerou,“ priblížili hasiči.
Pri požiari sa zranila jedna osoba, ktorá sa nadýchala splodín horenia. Hasiči osobu vyniesli z bytu a zahájili resuscitáciu. Následne ju odovzdali do opatery záchranárov, ktorí ju previezli do banskobystrickej nemocnice.
„Príčina vzniku požiaru bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých. Majiteľovi bytu požiarom vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na sumu 150.000 eur,“ doplnili hasiči.
