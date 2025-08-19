Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Na snímke hasiči a sanitky na mieste požiaru v bratislavskej mestskej časti Ružinov v utorok 19. augusta 2025. Dve maloleté osoby sa po požiari bytu v bratislavskej mestskej časti Ružinov nepodarilo oživiť. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na mieste podľa bratislavského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru zasahuje 25 príslušníkov s deviatimi kusmi techniky.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Dve maloleté osoby sa po požiari bytu v bratislavskej mestskej časti Ružinov nepodarilo oživiť. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Operačné stredisko ZZS SR vyslalo k požiaru bytu v Ružinove dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a dve ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Podľa prvotných informácií záchranári na mieste ošetrujú dve dospelé osoby. Dve maloleté osoby sa už nepodarilo oživiť,“ uviedli záchranári.



Na mieste podľa bratislavského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru zasahuje 25 príslušníkov s deviatimi kusmi techniky. Asistujú im pri tom dobrovoľní hasiči z Ružinova. „Dnes, 19. augusta 2025, bol krátko pred 13.00 h nahlásený požiar bytu na Hrachovej ulici v Bratislave. Hasiči momentálne pracujú na likvidácii požiaru a evakuácii osôb z bytov v bytovom dome,“ uviedlo.

Hliadky Policajného zboru aktuálne vykonávajú potrebné úkony na mieste požiaru bytového domu, ku ktorému došlo v bratislavskej mestskej časti Ružinov,“ uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. „Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní,“ uzavrel.



