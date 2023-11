Pri požiari bytu v Detve utrpel popáleniny jeden človek

Detva 28. novembra (TASR) - Pri požiari bytu na ôsmom poschodí v paneláku v Detve sa splodín nadýchali štyria ľudia, z toho tri deti. Dospelý človek má okrem intoxikácie aj popáleniny. TASR to v utorok večer potvrdila Júlia Zeleňáková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Ako ďalej uviedla, z bytového domu v pondelok večer (27.11.) evakuovali 46 osôb, z toho dvaja boli imobilní. Celkovo podľa hovorkyne pri udalosti zasahovalo 24 príslušníkov HaZZ s jedenástimi kusmi techniky. "Spolupracovalo aj sedem členov dobrovoľných hasičských zborov s dvomi kusmi techniky," priblížila. Dodala, že pri udalosti boli hasiči zo Zvolena, z Lučenca, z Banskej Bystrice i z výcvikového centra HaZZ Lešť. Prítomní boli aj dobrovoľní hasiči z Detvy a zo Zvolena.



Požiar bytu spôsobil páchateľ tým, že v detskej izbe manipuloval so zapaľovačom. TASR to v utorok potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že čo z nedbanlivosti zapálil, zatiaľ nie je známe. Vyhorela celá detská izba i časť obývačky. "Poškodená je z jednej strany aj vonkajšia fasáda panelového domu od ôsmeho po desiate poschodie, čo je škoda za viac ako 2660 eur," objasnila. Polícia v Detve začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.