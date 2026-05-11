POŽIAR BYTU V NOVÝCH ZÁMKOCH: Hlásia dvoch zranených
Autor TASR
Nové Zámky 11. mája (TASR) - Dve osoby sa nadýchali splodín horenia pri požiari bytu v Nových Zámkoch. Požiar v bytovom dome na Novej ulici vypukol v pondelok krátko pred 12.15 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Hasiči po príchode na miesto zistili, že ide o požiar v kuchyni bytu, pravdepodobne v priestore bojlera. Celý byt bol silno zadymený. V byte sa nachádzali tri osoby. Dve z nich skončili v starostlivosti záchrannej zdravotnej služby.
Hasiči na mieste vykonali prieskum bytu, lokalizovali a zlikvidovali požiar v kuchynskom priestore a následne zabezpečili odvetranie zadymených priestorov bytového domu. Súčasne prebiehala aj kontrola možných skrytých ohnísk, aby sa predišlo opätovnému rozhoreniu.
