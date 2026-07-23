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TRAGÉDIA V ŠURANOCH: Pri požiari prišla o život 59-ročná osoba
Pri požiari bytu na siedmom poschodí bolo potrebné z bytového domu preventívne evakuovať na priestranstvo pred budovou približne 15 osôb.
Autor TASR
Šurany 23. júla (TASR) - Pri požiari bytu v Šuranoch v okrese Nové Zámky prišla o život jedna osoba. Požiar vypukol krátko pred polnocou v stredu (22. 7.). Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pri požiari bytu na siedmom poschodí bolo potrebné z bytového domu preventívne evakuovať na priestranstvo pred budovou približne 15 osôb. Po uhasení požiaru bolo v byte nájdené telo 59-ročnej osoby bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu.
Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými prúdmi vody za súčasného odvetrania zadymených priestorov bytu. Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 100.000 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Príčinu vzniku požiaru vyšetruje zisťovateľ príčin požiarov. Podľa prvotných zistení mohlo dôjsť k vzniku požiaru v dôsledku manipulácie s otvoreným ohňom, pričom presná príčina bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin všeobecného ohrozenia.
Pri požiari bytu na siedmom poschodí bolo potrebné z bytového domu preventívne evakuovať na priestranstvo pred budovou približne 15 osôb. Po uhasení požiaru bolo v byte nájdené telo 59-ročnej osoby bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu.
Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými prúdmi vody za súčasného odvetrania zadymených priestorov bytu. Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 100.000 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Príčinu vzniku požiaru vyšetruje zisťovateľ príčin požiarov. Podľa prvotných zistení mohlo dôjsť k vzniku požiaru v dôsledku manipulácie s otvoreným ohňom, pričom presná príčina bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin všeobecného ohrozenia.