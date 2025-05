Pri požiari domu v Ochodnici na Kysuciach sa zranili dvaja ľudia

Ochodnica 25. mája (TASR) - Dvaja ľudia sa zranili pri nedeľnom požiari domu v kysuckej obci Ochodnica. Pre TASR to potvrdil zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik. Sedemdesiatročná žena pritom podľa neho utrpela popáleniny na 60 percentách tela - horných a dolných končatín, hlavy a hrudníka. Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice v Košiciach.



„Pozemní záchranári transportovali 58-ročného muža s popáleninami do fakultnej nemocnice Martin na anestéziologicko-resuscitačné oddelenie,“ dodal Bolješik.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová pre TASR uviedla, že následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 20.000 eur.



„Po príjazde na miesto udalosti sa jedna zranená osoba nachádzala mimo domu. Tá bola po prvotnom ošetrení s popáleninami odovzdaná do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby. Podľa informácií sa v dome nachádzala ďalšia osoba. Tú hasiči vytiahli z domu, poskytli jej predlekársku prvú pomoc a odovzdali ju zdravotníkom,“ uviedla hovorkyňa.



Hasiči z Kysuckého Nového Mesta, Čadce a Žiliny s piatimi kusmi techniky zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar zlikvidovali dvomi vysokotlakovými prúdmi.