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Pri požiari domu v Turčianskej Štiavničke vznikla škoda za 30.000 eur
Hasičské riaditeľstvo doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Autor TASR
Turčianska Štiavnička 17. júna (TASR) - Profesionálni hasiči z Martina za asistencie viacerých dobrovoľných hasičských zborov zasahovali v stredu predpoludním pri požiari rodinného domu v obci Turčianska Štiavnička (okres Martin). Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, materiálna škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 30.000 eur.
Hasičom bol požiar drevárne a prístavby rodinného domu ohlásený krátko pred 10.30 h a popri hasičoch z Martina boli na miesto vyslaní aj dobrovoľní hasiči zo Sučian, z Turian, Turčianskej Štiavničky a Podhradia. „Hasiči po príjazde na miesto zistili, že požiarom je zasiahnutá aj strecha rodinného domu. Zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch štyrmi C prúdmi a dvoma vysokotlakovými prúdmi, na odvetranie bol použitý pretlakový ventilátor a priestor bol monitorovaný termokamerou,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Pri požiari vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30.000 eur, uchránené hodnoty presahujú 100.000 eur,“ dodali hasiči.
Hasičom bol požiar drevárne a prístavby rodinného domu ohlásený krátko pred 10.30 h a popri hasičoch z Martina boli na miesto vyslaní aj dobrovoľní hasiči zo Sučian, z Turian, Turčianskej Štiavničky a Podhradia. „Hasiči po príjazde na miesto zistili, že požiarom je zasiahnutá aj strecha rodinného domu. Zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch štyrmi C prúdmi a dvoma vysokotlakovými prúdmi, na odvetranie bol použitý pretlakový ventilátor a priestor bol monitorovaný termokamerou,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Pri požiari vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30.000 eur, uchránené hodnoty presahujú 100.000 eur,“ dodali hasiči.