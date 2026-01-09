< sekcia Regióny
Pri požiari drevodomu v obci Vrícko vznikla škoda za 100.000 eur
Profesionálnym hasičom pri likvidácii požiaru pomáhali aj dobrovoľní hasiči.
Autor TASR
Vrícko 9. januára (TASR) - Martinskí profesionálni hasiči zasahovali vo štvrtok (8. 1.) večer pri požiari rodinného drevodomu v obci Vrícko v okrese Martin. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, materiálna škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 100.000 eur.
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený krátko po 17.00 h. Hasiči po príchode na miesto zistili, že zdroj požiaru sa nachádza v podlahe drevodomu v okolí komínového telesa. „Z prízemia sa požiar postupne rozšíril až na prvé poschodie. Požiar sa podarilo lokalizovať za súčasného rozoberania konštrukcie objektu a po približne štyroch hodinách hasebných prác bol zlikvidovaný,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.
Profesionálnym hasičom pri likvidácii požiaru pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Vrícko. „Pri požiari boli dve osoby intoxikované splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 100.000 eur,“ dodali hasiči s tým, že príčinou vzniku požiaru bol zlý technický stav krbového telesa.
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený krátko po 17.00 h. Hasiči po príchode na miesto zistili, že zdroj požiaru sa nachádza v podlahe drevodomu v okolí komínového telesa. „Z prízemia sa požiar postupne rozšíril až na prvé poschodie. Požiar sa podarilo lokalizovať za súčasného rozoberania konštrukcie objektu a po približne štyroch hodinách hasebných prác bol zlikvidovaný,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.
Profesionálnym hasičom pri likvidácii požiaru pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Vrícko. „Pri požiari boli dve osoby intoxikované splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 100.000 eur,“ dodali hasiči s tým, že príčinou vzniku požiaru bol zlý technický stav krbového telesa.