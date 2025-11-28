Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
28. november
Pri požiari garáže v Žiline utrpeli dve osoby popáleniny

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hasiči im poskytli prvú pomoc a asistovali pri ich prevoze do nemocnice. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Žilina 28. novembra (TASR) - Pri štvrtkovom (27. 11.) požiari garáže na Bratislavskej ulici v Žiline utrpeli dve osoby popáleniny na viacerých miestach tela. Hasiči im poskytli prvú pomoc a asistovali pri ich prevoze do nemocnice. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Na miesto zásahu boli vyslaní príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline, ktorí požiar uhasili vysokotlakovým prúdom za použitia autonómnych dýchacích prístrojov. Následne bol priestor odvetraný a skontrolovaný termokamerou,“ priblížili zásah hasiči s tým, že príčina požiaru je v štádiu zisťovania a škoda na majetku zatiaľ nebola vyčíslená.
.

